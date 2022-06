Les plaques d'immatriculation personnalisées séduisent toujours: voici la liste des plus folles en Belgique

Les plaques d'immatriculation ont le vent en poupe en Belgique. L'an dernier, le SPF Mobilité et Transports a annoncé que plus de 11.021 automobilistes en utilisaient. Pour Thomas De Spiegelaere, porte-parole du SPF, la période d'incertitude qu'a connue la Belgique n'a pas diminué ce phénomène. "Malgré la pandémie de coronavirus, où nous sommes allés moins souvent sur la route, le concept continue de gagner en popularité", indique-t-il pour Het Laatste Nieuws.

D'autant plus que les plaques personnalisées ne touchent pas que les particuliers. "Pour les professionnels, c'est déjà une façon intéressante de mettre le nom de leur entreprise à l'honneur dans la circulation", ajoute-t-il. Pour les nouveaux adeptes, ne vous y trompez pas, cela à un coût: 1000 euros. "Les personnes qui optent pour une nouvelle plaque d'immatriculation personnalisée considèrent le coût élevé comme un mal nécessaire pour pouvoir exprimer leur personnalité, leur grand passe-temps, leur passion ou leurs croyances", estime Thomas De Spiegelaere.

Bien évidemment, tout n'est pas permis avec ces plaques et certaines règles existent. Les lettres (ou les chiffres) doivent compter entre deux et neuf caractères. De plus, ils doivent respecter les règles imposées par la DIV comme le tampon en relief obligatoire sur le côté gauche. Les plaques ne peuvent pas non plus commencer par CD pour ne pas les confondre avec le corps diplomatique par exemple.

"Nous nous réservons le droit de refuser certaines combinaisons qui seraient discriminatoires ou racistes", explique également le porte-parole. "Nous supposons la bonne intention du demandeur. Par exemple, un acronyme obscur qui fait référence à un groupe radical peut aussi bien former les initiales du nom d’une personne. Jusqu’à présent, nous n’avons jamais eu à refuser une demande. Mais des propositions comme "HITLER" sont, évidemment, inacceptables."

Les dix plaques les plus folles de Belgique (selon Het Laatste Nieuws):

– Catch-me (Attrape-moi, en VF)

– Batman

– F-1

– Awesome (Génial, en VF)

– B-Sure

– Zorro

– Kiekske

– Picasso

– COOOL

– HIHIHI