D'importants embouteillages recensés sur l'E40 en direction de la mer

De manière générale, le trafic était important dans et autour des grandes agglomérations du nord du pays en raison du temps chaud. Un phénomène conjugué au début du week-end. De nombreuses personnes à la recherche de fraicheur ont donc pris le chemin de la Côte vendredi après-midi en raison du beau temps attendu ce week-end, créant des files depuis Alost. De plus, trois véhicules sont entrés en collision vers 15h15 à hauteur de Wetteren. Une voiture n'a pas pu rejoindre la bande d'arrêt d'urgence et a dû être remorquée. La voie de droite a donc été coupée à la circulation pendant un long moment jusqu'à créer un embouteillage de 9 kilomètres. Le trafic a été retardé de plus d'une heure.

Selon le centre flamand de gestion du trafic, les automobilistes qui quittent Bruxelles via l'E40 en direction de Gand et de la mer doivent s'attendre à un temps de trajet plus long durant encore une partie de la soirée.