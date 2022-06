Le ring de Bruxelles fermé toute la nuit de samedi à Zaventem pour placer un pont

600.000 excès de vitesse constatés en plus en 2021: "Ces chiffres sont en constante augmentation depuis dix ans"

Les forces de l'ordre ont constaté 4.659.808 excès de vitesse sur les routes en 2021, soit près de 600.000 de plus qu'en 2020 (4.060.736) et 2019 (4.042.333), relatent Sudinfo et Het Laatste Nieuws vendredi. Il s'agit de la catégorie la plus importante sur un total de 6 millions d'infractions constatées au cours de l'année.