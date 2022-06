Le gouvernement wallon s'accorde sur une réforme de la fiscalité automobile

Le gouvernement wallon s’est entendu pour la mise en place d’une nouvelle fiscalité automobile qui entrerait en vigueur à partir le 1er septembre 2023. Il s’agit donc de la taxe de mise en circulation (TMC) que l’on paie une seule fois et de la taxe de circulation (TMC) que l’on paie chaque année. Une réforme qui concernera uniquement les nouvelles immatriculations à partir de l’entrée en vigueur de la réforme. “Pour ne pénaliser personne, celui qui aura commandé son véhicule avant le 1er septembre 2023 mais dont le véhicule sera immatriculé après cette date, pourra choisir le régime de taxation TMC/TC le plus avantageux entre l’ancien et le nouveau système”, explique le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo). Cette modification de la fiscalité sera progressive puisqu’elle sera définitivement achevée en 2026. Pour le ministre, celle-ci doit “notamment d’inciter les citoyens souhaitant acheter une voiture à choisir un véhicule moins puissant, moins lourd, et également moins polluant. Cela constituera un pas en avant pour atteindre la réduction de 55 % des gaz à effet de serre en Wallonie”.

Le ministre se veut aussi rassurant. "La réforme ne prévoit aucune nouvelle taxe. L'enveloppe globale reste la même. Elle se distribue juste différemment, en fonction des caractéristiques des véhicules. Il y aura donc de nombreuses diminutions, mais aussi des augmentations, en fonction de l'impact du véhicule choisi sur l'infrastructure, l'environnement ou encore les risques en cas d'accident". De plus, une mesure spécifique visant les familles nombreuses est aussi prévue.

©FWB

©FWB

Le cabinet de Philippe Henry a procédé à quelques calculs sur base du parc automobile existant. Au niveau des véhicules neufs, 84,9 % d'entre eux auraient, si la réforme était déjà en application, une taxe de mise en circulation (TMC) moins élevée. Quant à la taxe de circulation (TC), elle serait plus favorable à 75, 1 % des véhicules actuels. Pour ce qui concerne des véhicules d'occasion, 73, 9 % d'entre eux auraient une TMC moins élevée et 88 % auraient une TC moins élevée. "Le véhicule de M. et Mme tout le monde, dans les modèles de voitures les plus populaires, n'est pas touché ; la plupart du temps, il est même avantagé", explique encore Philippe Henry.Précisons que cet accord intervenu entre les trois partis composant le gouvernement wallon (PS-MR et Écolo) n'est pour l'instant qu'un avant-projet de décret. Il doit encore être envoyé à différents acteurs du secteur automobile pour avis. À savoir, le Conseil de la fiscalité et des finances de Wallonie, le SPW Fiscalité, le CESE, l'Union des Villes et des Communes Wallonnes et le secteur représenté par Traxio et la Febiac.Le cabinet publie aussi un tableau reprenant quelques exemples concrets.