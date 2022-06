Avis aux vacanciers : voici les chantiers prévus sur les autoroutes belges pour les deux prochains mois (Infographie)

Touring prévoit un trafic dense sur le réseau routier dès ce vendredi après-midi ainsi que samedi matin, date des premiers départs en vacances. Au nord du pays, on redoute surtout une forte affluence sur l’autoroute de la mer. La circulation risque également d’être très dense sur le ring de Bruxelles et autour d’Anvers. Touring prévoit aussi une plus forte affluence sur l’E411 en direction de l’Ardenne et sur l’E17 vers Paris.

De manière plus générale, Touring préconise d’éviter les départs le vendredi et les retours le samedi, deux périodes de fortes affluences tout au long des deux mois d’été. À noter que la circulation sera perturbée le long de plusieurs chantiers (voir infographie).