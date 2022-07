Selon le Conseil National du Travail (CNT), le Conseil Central de l'Économie (CCE) et le Conseil fédéral du développement Durable (CFDD) les projets de contrats de gestion de la SNCB et d'Infrabel contribueront à réaliser les ambitions en matière de transfert telles qu'elles ont été fixées dans la Vision du rail 2040, indiquent-ils dans un avis transmis au cabinet du ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo).

Les contrats de gestion SNCB et Infrabel contribueront à réaliser les ambitions 2040

L'objectif est de réaliser d'ici 2040 une part modale du train de 15% du transport intérieur de voyageurs, et de 20% du transport de marchandises. L'avis salue notamment le maintien de tarifs régulés pour les abonnements domicile-travail et domicile-école, l'absence de différentiation tarifaire en fonction du moment de la journée pour les titres de transport à tarifs régulés ou encore la liaison des augmentations tarifaires à l'amélioration de la qualité offerte au voyageur.

Ils notent cependant plusieurs points d'attention. Les Conseils pointent ainsi la perspective d'une hausse tarifaire substantielle de plus de 9% au niveau des abonnements domicile-travail et domicile-école au 1er février 2023.

Au niveau de la future offre, ils estiment que la promotion des déplacements de loisirs ne peut se faire au détriment des déplacements domicile-travail. Il convient en outre, toujours selon les Conseils, de penser à de meilleures liaisons vers les aéroports et les ports maritimes en transports publics.

Les Conseils s'étonnent par ailleurs que le projet de contrat ne dise rien des tarifs du transport transfrontalier de voyageurs. Ils demandent aussi de réaliser le plus rapidement possible l'étude au sujet de la faisabilité technique et budgétaire de l'application progressive à l'horizon de 2040 du cadencement sur le réseau ferroviaire autour de nœuds de correspondance.

Enfin, si les Conseils saluent l'ambition d'élargir la capacité du réseau ferroviaire et demandent de terminer le plus rapidement possible le RER, ils craignent que l'enveloppe prévue par le projet de plan pluriannuel d'investissement (PPI) ne soit pas suffisante pour supprimer les goulots d'étranglement éminemment prioritaires qu'Infrabel a recensés.

Une négociation est en cours avec le gouvernement fédéral pour conclure des contrats de service et de performance pour le rail, pour la période 2023-2032. Les précédents contrats de gestion datent d'il y a 14 ans déjà.