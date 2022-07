Vague de chaleur: une trentaine de trains P supprimés mardi

Cette mesure préventive doit garantir la circulation sur le réseau en toute sécurité et offrir plus de confort aux voyageurs, assure la compagnie ferroviaire. Dans l'industrie ferroviaire, les vagues de forte chaleur peuvent causer des défaillances techniques tant sur le matériel roulant que l'infrastructure du réseau, explique-t-on. Dans les voies, le thermomètre peut atteindre jusqu'à 20°C de plus que la température ambiante, pouvant provoquer la dilatation du métal. Des températures élevées engendrent potentiellement aussi des problèmes électriques sur les circuits de voies et à la caténaire.

Les trains P renforcent l'offre de la SNCB aux heures de pointe matinales et vespérales. Trente-quatre d'entre eux ne circuleront pas mardi en raison de leur zone de stationnement en plein soleil ou parce que le matériel est trop sensible aux conditions de chaleur extrême.

"Les équipes de dépannage seront aussi renforcées. La permanence des équipes techniques, avec une attention particulière pour les experts en installations de ventilation et d'air conditionné, est élargie", assure la SNCB.