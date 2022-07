Accueil Belgique Mobilité L’été est la saison de tous les dangers pour les petits piétons Près de 40 % des accidents touchant des enfants de moins de 11 ans ont lieu entre juin et septembre. Annick Hovine Journaliste © BelPress

L’été, les grandes vacances, les longues journées ensoleillées sont pour beaucoup d’enfants l’occasion de jouer dehors et de se balader. Plus nombreux dans les rues ou sur les grands axes, ils sont plus exposés aux risques routiers. La sécurité...