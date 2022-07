Départs en vacances: week-end noir annoncé sur les routes européennes

Pour l'organisation de mobilité, que ce soit vers le sud pour les départs ou vers le nord pour les arrivées, les routes "seront irrémédiablement chargées dans toute l'Europe" à partir de ce vendredi 29 juillet. En Belgique, Touring prévoit un vendredi et un samedi matin en code rouge (trafic très dense avec la formation de bouchons) sur la E40 entre Bruxelles et la Côte et sur la E411 Bruxelles-Luxembourg. Le trafic sera également dense avec un risque de ralentissements sur le ring d'Anvers et celui de Bruxelles, sur la E19 Bruxelles-Mons-Valenciennes et sur la E40 Bruxelles-Liège-Aix-la-Chapelle. Pour ce qui est du dimanche, Touring estime qu'un risque d'embouteillage vers l'intérieur du pays est possible dans la soirée, surtout sur la E40 Ostende-Bruxelles.

Dans le reste de l'Europe, les routes seront, toujours selon Touring, fortement encombrées. Surtout en France. Le vendredi y est classé rouge dans le sens des départs et orange (circulation difficile avec quelques ralentissements) dans le sens des arrivées.

Le samedi sera une journée noire en direction du sud avec une circulation extrêmement difficile. Toutes les autoroutes en direction de la Bretagne, de la Normandie, du sud de la France et de l'Espagne seront encombrées. Au niveau des routes nationales, les plus gros problèmes de circulation sont attendus dans la vallée du Rhône (l'A7), sur l'autoroute le long de la Méditerranée (l'A9) et sur l'autoroute Paris-Bordeaux-Espagne (l'A10). Dans le sens des retours, la journée est classée rouge.

Dimanche, une circulation très difficile est attendue sur les routes du pourtour méditerranéen avec de longs bouchons (rouge) et une circulation difficile avec quelques ralentissements (orange) dans le reste de la France. Les retours, quant à eux, sont classés orange dans le sud-est.

Les routes seront toujours assez chargées toute la journée de lundi (orange) avec des problèmes de circulation très présents dans le sud-est du pays. Par contre, pour le reste du territoire, aucun problème n'est attendu (vert). Pour les retours, la circulation sera dense uniquement sur les routes du pourtour méditerranéen (orange).

Afin d'éviter au maximum tous ces embarras de circulation, Touring recommande de partir le jeudi ou le lundi. Pour l'organisation de mobilité, les meilleurs jours pour rentrer de vacances sont le vendredi et le lundi.