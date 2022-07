Accueil Belgique Mobilité Des jeunes choisissent de ne pas passer leur permis : "Je préfère me débrouiller en transports ou en covoiturage" Si certains jeunes considèrent la voiture comme le Graal qui leur permettra d’atteindre la liberté et l’autonomie, d’autres prennent le contre-pied de cette idée et font consciemment le choix de ne pas passer leur permis. L. Del. (st.) ©shutterstock

Valéryane a 22 ans et étudie la sociologie et l'anthropologie à l'UCLouvain. Elle refuse de se reposer sur une voiture. " Je n'ai pas envie de dépendre du pétrole, et donc des énergies fossiles. Je préfère me débrouiller en transports ou en covoiturage ", défend...