La voiture toujours moins populaire chez les plus jeunes

Au cours des six premiers mois de l’année, les Belges ont parcouru chaque jour 33 kilomètres en moyenne, tous modes de transport confondus. Il s’agit certes d’une augmentation par rapport à l’an dernier (27 km), mais on est encore loin du niveau d’avant la crise sanitaire (40 km).

L'utilisation de la voiture semble particulièrement en baisse : le nombre de kilomètres parcourus a diminué de 23 % par rapport à 2019. C'est surtout chez les plus jeunes (18-34) que la conduite automobile perd en popularité : la part de kilomètres qu'ils ont effectués en voiture est passée de 55 % en 2019 à 45 % en 2022. Tels sont les principaux résultats du dernier baromètre de la mobilité de l'institut Vias, sur base d'une enquête en ligne menée auprès d'un échantillon représentatif de 6 000 personnes. Si la circulation en Belgique est en train de se rétablir après deux années impactées par la crise sanitaire, elle n'a toutefois pas encore retrouvé le niveau d'avant 2020, apprend-on dans le baromètre. Ainsi, le nombre de kilomètres parcourus pendant les six premiers mois de cette année est en baisse de 17 % par rapport à la même période en 2019. Le recours plus important au télétravail semble donc avoir réduit considérablement le nombre de déplacements des Belges. " Il est très probable que cet effet continue de se faire ressentir vu la hausse des prix du carburant, le développement de la mobilité et celui de l'e-commerce ", observe Benoît Godart, porte-parole de Vias. A. F.