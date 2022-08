Des longue files à Zaventem ce matin : "Le problème est tout doucement en train d'être réglé"

Ce matin, l'aéroport de Zaventem a rencontré un problème technique important qui a créé de longue files. Les scans automatisés ne répondaient plus et les voyageurs s'accumulaient près du contrôle de la douane. Contactée par nos confrères de RTL Info, Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport a pu donné quelques explications.

"En plus du fait que ce soit une journée bien chargée (75.000 personnes vont mettre le pied dans l'aéroport, départs et arrivées confondus), il y a eu effectivement des ralentissements et des files au niveau des E-Gates et des enregistrements de bagages. Le problème technique est tout doucement en train d'être réglé : si ce matin, jusqu'à une heure d'attente pouvait être à prévoir, désormais les attentes ne dépassent plus les 15 minutes", indiquait-elle à RTL en fin de matinée.

Pour fluidifier les longues files, le personnel de l'aéroport a du scanner manuellement les billets des passagers. Entre-temps, un technicien a pu arranger la situation.