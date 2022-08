Le vélo au coeur de la mobilité flamande: deux tiers des communes comptent au moins une rue cyclable

La première rue cyclable, qui vise à offrir plus d'espace et de visibilité aux vélos dans la circulation locale en interdisant aux véhicules motorisés de dépasser les cyclistes et en limitant la vitesse à 30 km/h, a été inaugurée en 2011 à Gand. Dix ans plus tard, en juillet 2022, la Flandre comptait 619 kilomètres de rues cyclables, d'après le Fietsberaad Vlaanderen (centre d'expertise flamand du vélo), qui se base sur des données d'OpenStreetMap. Bruxelles n'en compte que 27 kilomètres et la Wallonie 23 kilomètres.

Louvain arrive en tête avec près de 30 kilomètres de rues cyclables, suivie de Malines (25 km) et Deinze (19 km).

La démarche "augmente la sécurité des cyclistes, ce qui stimule l'usage du vélo pour se rendre au travail, à l'école ou au magasin", a conclu Mme Peeters.