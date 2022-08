Carambolage sur la E40 vers la Côte : les files s'allongent

D'importants bouchons se sont formés mardi en matinée sur la E40 à hauteur de Nevele, en direction d'Ostende, en raison d'un carambolage impliquant sept voitures. La circulation est pour le moment interdite sur les voies de gauche et du milieu et le temps de trajet perdu est d'au moins une heure, précisent le centre flamand du trafic et la police fédérale. L'accident s'est produit vers 11h en direction d'Ostende. Les circonstances de cette collision en chaîne n'ont pas encore été établies. Sept voitures sont impliquées, selon la police fédérale, et trois ont dû être dépannées.

Seule la voie de droite est pour le moment en usage. Huit kilomètres de bouchons sont à déplorer.

Le centre du trafic conseille aux automobilistes venant de Gand de se rendre à la Côte via la R4 en direction de Zelzate et la E34 vers Bruges. Les automobilistes venant d'Anvers sont invités à emprunter la E34/A11 vers Bruges.