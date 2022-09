Les routes wallonnes désormais dans le noir la nuit

L’opération a démarré lundi et se poursuivra une partie de la semaine. C’est à Waremme que les premiers poteaux d’éclairage autoroutiers installés en berme centrale ont été éteints. En tout, 20 000 points lumineux vont connaître le même sort entre 22 h et 5 h du matin.

Une mesure décidée par le gouvernement wallon pour réaliser des économies d'énergie. Les lampes ne seront cependant pas éteintes sur l'ensemble du réseau. Certains endroits resteront éclairés. "On a choisi d'éteindre là où c'est rectiligne, mais là où il y a des entrées et sorties, ou des tournants, on maintient l'éclairage à un niveau minimum mais suffisant pour que le conducteur puisse anticiper ses déplacements", expliquait lundi Denis Cornet, directeur du SPW à la RTBF. Une telle décision permet, sur une année, d'économiser un montant de 400 000 euros. Pour l'heure, il s'agit d'une phase test de trois mois.