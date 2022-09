Valérie De Bue, ministre wallonne de la Sécurité routière, ne veut pas du 100 km/h sur les autoroutes

Pour faire des économies d'énergie, les autoroutes wallonnes éteignent leurs lumières : démarrage de l'extinction à Waremme

Le ministre de l'Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures Philippe Henry, le SPW Mobilité et Infrastructures et le Groupement LuWa ont procédé, lundi soir, à l'extinction de l'éclairage sur les autoroutes wallonnes.