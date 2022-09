Réparations d'urgence sur un viaduc à Anvers: circulation perturbée sur le ring

Le Centre flamand pour la circulation (Vlaams Verkeerscentrum) invite les usagers de la route à suivre les informations routières et à éviter l'endroit si possible. Vers 06h20, le temps d'attente atteignait déjà 15 minutes à Anvers Est et une demi-heure à Anvers Sud en direction des Pays-Bas. "L'embouteillage se développe très rapidement", prévient le Centre.

Deux des quatre voies sont actuellement hors service en raison des travaux et il est possible qu'une bande supplémentaire soit fermée.

Le trafic sur l'E313 en provenance de la Campine et du Limbourg en direction d'Anvers est également à l'arrêt à la jonction avec le ring anversois.

La durée des réparations n'est pas encore connue.