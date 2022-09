La chaussée entre La Hulpe et Groenendaal à sens unique à partir de ce lundi

Navetteurs et habitants de plusieurs communes des Brabant wallon et flamand vont devoir changer leurs habitudes : la chaussée de la Hulpe-chaussée de Bruxelles (le nom change de part et d’autre de la frontière linguistique) sera en chantier pour la réalisation de la "véloroute F205", vaste piste cyclable en site propre, un des chaînons manquants pour rejoindre la capitale à vélo.

Les travaux de création de la piste ont déjà débuté mais n’imposaient pas encore la fermeture dans un sens de la voirie. Mais, dès ce lundi 26 septembre et jusqu’à la fin 2022, la chaussée de La Hulpe/de Bruxelles - qui longe notamment le parc du Château de La Hulpe - sera mise à sens unique à partir des environs de la gare de Groenendaal : le sens de Bruxelles vers La Hulpe sera fermé ; seule la circulation de La Hulpe vers Bruxelles sera autorisée.

Les navetteurs de retour de Bruxelles devront donc adapter leurs itinéraires. Plusieurs déviations sont conseillées, en fonction de la destination finale. Pour rejoindre les environs de Hoeilaart, il faudra, en sortant du Ring, passer désormais par la chaussée de Groenendaal. En revanche, pour rejoindre La Hulpe à partir de Bruxelles, il est conseillé de rester sur le ring jusqu’à Waterloo (sortie 26, Mont Saint-Jean), pour ensuite emprunter la chaussée de Louvain sur six kilomètres… Ou alors, autre alternative : passer par l’E411, et sortir à Maleizen (Overijse).