Sept millions de voyages grâce au Duo Ticket de la SNCB cet été

La promotion Duo Ticket de la SNCB, qui permettait aux usagers du rail de voyager à deux cet été (du 2 avril à fin août) pour le prix d'un seul billet standard, fut un grand succès: 7 millions de trajets ont été effectués de la sorte, dont 3,7 millions pour les seuls mois de juillet et d'août, a répondu le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet à une question du député CD&V Jef Van Den Bergh.



Cette promotion a représenté en moyenne un quart des ventes journalières, avec des pics à plus de 30%. Seuls 11% des usagers qui y ont eu recours étaient des nouveaux voyageurs. La SNCB juge l'initiative positive et examine l'opportunité de proposer des offres similaires à l'avenir.