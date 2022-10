La SNCB adapte son offre de trains pour le week-end prolongé

Le congé d'automne (Toussaint), démarré il y a une semaine en Belgique francophone, débutera également dans le reste du pays ce vendredi soir. La SNCB en profite pour effectuer plusieurs travaux sur les voies, ce qui aura des conséquences sur les horaires.

Certains trains P (trains d'heure de pointe) ne rouleront pas lundi et un train S5 Malines - Bruxelles-Schuman - Enghien/Grammont sur deux ne circulera pas non plus. Lors du jour férié mardi, les trains circuleront comme le dimanche.

Infrabel, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, travaillera également à différents endroits sur les voies pendant les vacances. Ainsi, aucun train ne circulera entre Ostende et Bruges du 29 octobre au 6 novembre. Tous les trains seront remplacés par des bus.