La Belgique, futur "hub international" ? Si le taux de fréquentation des trains belges n’a pas encore atteint son niveau d’avant-crise, les autorités publiques misent énormément sur le développement du ferroviaire au cours des prochaines années. Car située au carrefour de l’Europe continentale, la Belgique dispose d’un véritable atout : sa position géographique, qui pourrait en faire un "hub international".

"Nous gagnerions à avoir un transfert de l'avion vers le train", confirme Damien Lepage, diplômé de l'École Polytechnique de l'UCLouvain en 2020. Dans le cadre de son mémoire de fin d'études en mathématiques appliquées, le jeune homme s'est posé cette question : qui du train ou de l'avion relie les grandes villes européennes le plus rapidement au départ de Bruxelles ? Pour y répondre, Damien Lepage a comparé les performances des réseaux de transport aériens et ferroviaires à l'échelle européenne. Le résultat est sans appel : le train serait plus compétitif par rapport à l'avion pour des trajets de moins de 450 km. Ce qui n'empêche pas que chaque mois quelque 4 millions de passagers européens préfèrent l'avion au train sur un trajet équivalent. "C'est étonnant quand on sait que le train va être plus rapide que l'avion, pour lequel il faut se rendre à l'aéroport, souvent excentré, se présenter à l'avance, enregistrer les bagages…", commente l'auteur. Mais cela pourrait bien changer. Car "nous sommes mieux connectés au réseau ferroviaire qu'au niveau aérien, a constaté Damien Lepage. Sur le rail, nous sommes sur le chemin de l'Allemagne, de l'Angleterre, des Pays-Bas, de la France… Les gens sont plus ou moins obligés de passer par Bruxelles".

La colonne vertébrale de la mobilité

Les autorités belges en ont conscience. Et comptent bien investir pour développer le réseau ferré belge déjà dense (3 615 kms de lignes principales et 214 kms de lignes à grande vitesse) et faire de Bruxelles une capitale du train, en y développant les liaisons internationales. Les grandes lignes de cette stratégie se retrouvent d'ailleurs dans le plan Vision Rail 2040 du ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet. Adopté en mai 2022, le texte affiche une ambition claire : "Il est essentiel que la Belgique, du fait du statut de Bruxelles, capitale européenne et siège d'institutions et organisations internationales, et sa situation géographique en Europe, puisse disposer de liens ferroviaires directs vers les autres grandes villes européennes. Qu'il s'agisse de relations TGV, de trains internationaux classiques ou de trains de nuit." Ce, afin notamment de "réduire les sauts de puces aériens". Actuellement, la SNCB vend des tickets de différents opérateurs ferroviaires dont 3 600 destinations internationales et plus de 1 000 à moins de 6 heures en voyage direct. "Pour l'avenir, la SNCB veut continuer à assurer le trafic transfrontalier de la mission de service public" et "augmenter significativement le nombre de destinations notamment vers la France, l'Autriche, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne".

De manière plus générale, "le train doit devenir la colonne vertébrale de la mobilité", a même affirmé M. Gilkinet, qui a proposé en septembre 2022 de réduire à 0 % la TVA sur tous les titres de transport. Coût estimé de la mesure : 100 millions d'euros. Un investissement qui en vaut la chandelle selon le gouvernement fédéral. Selon les données Eurostat de 2019, le train représentait en Belgique 8 % des déplacements. "Notre objectif est d'atteindre une part modale de 15 % à l'horizon 2040", peut-on encore lire dans le plan Vision Rail 2040. Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB, confirme : "Nos ambitions sont d'augmenter d'ici 10 ans de 30 % le nombre de voyageurs par rapport à l'année 2022". Avec deux leviers principaux : la hausse des voyages de loisirs, mais aussi des navetteurs (domicile-travail et école-travail). La Belgique n'est par ailleurs pas le seul pays européen à vouloir mettre les bouchées doubles sur le rail.

Une rationalisation des tarifs

En France, la SNCF nourrit de grandes ambitions et souhaite doubler le nombre de voyageurs dans les trains d’ici à 2030. Pour y parvenir, l’entreprise vise à développer son offre avec une rationalisation des tarifs, davantage de TGV low-cost et la démocratisation des conditions "Avantages", une carte de réduction qui plafonne les tarifs en fonction de la distance (39 € pour les trajets en dessous de 1h30, 59 € pour les trajets entre 1h30 et 3 heures, et 79 € pour les trajets de plus de 3 heures).