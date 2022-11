La SNCB reporte l'élargissement de son offre

La troisième et dernière phase du plan de transport 2020-2023, comprenant une offre élargie, devait initialement être déployée le 11 décembre. Mais pour diverses raisons, la compagnie ferroviaire a décidé d'appuyer sur le bouton pause.

Elle avance un contexte financier difficile pour justifier ce report, et affirme aussi être confrontée à une infrastructure vieillissante, des livraisons de nouveau matériel tardives, de plus en plus d'intrusions sur les voies et à une pénurie de personnel.

Le timing des projets sera à nouveau analysé au printemps prochain sur la base des perspectives financières et opérationnelles à ce moment-là. La priorité consiste maintenant à conforter l'offre actuelle, commente un porte-parole.

Les voyageurs souhaitant planifier un déplacement en train après le 11 décembre ne peuvent pas encore le faire en ligne car le planificateur de voyage sur l'app' ou le site indique que le nouvel horaire n'est pas encore disponible. Ce n'est qu'à la mi-novembre que la situation sera rétablie.