La ligne de métro 5 circulera finalement normalement samedi et dimanche à Bruxelles

Les travaux d'entretien du réseau métro prévus durant le week-end à hauteur de la station Hankar n'auront pas lieu en raison d'un arrêté de la commune d'Etterbeek, annonce la STIB jeudi soir dans un communiqué. La ligne de métro 5 circulera donc normalement samedi et dimanche à Bruxelles.

"Prise au dépourvu, la STIB est obligée de maintenir l'interruption de la ligne 5 entre Merode et Herrmann-Debroux ce vendredi 11 novembre, mais le métro circulera normalement le samedi 12 et le dimanche 13 novembre." Des navettes de bus sont prévues le vendredi.

D'importants travaux d'entretien, de sécurisation et de modernisation des infrastructures du métro devaient être réalisés dans les environs de la station Hankar.

Ces travaux, qui devaient notamment permettre d'augmenter à terme les fréquences du métro, en établissant une meilleure connexion de la ligne 5 avec les dépôts de Delta et Érasme, ont été interdits par la commune d'Etterbeek. En cause les nuisances sonores que ces travaux pouvaient générer pour les riverains du site Exobois, situé non loin de la station Thieffry.

"Pourtant, afin d'éviter de trop grosses nuisances pendant plusieurs semaines, la STIB avait fait le choix d'interrompre la circulation du métro sur une partie de la ligne 5. Cette interruption permettait de compresser la durée du chantier sur quelques jours", précise la STIB.

Plusieurs réunions ont eu lieu sur place avec la commune d'Etterbeek. Une étude acoustique a été commandée et les riverains ont été informés qu'ils n'auraient à subir aucun travail de nuit durant ces trois jours. "Néanmoins, le bourgmestre d'Etterbeek a pris un arrêté de police interdisant la tenue de ce chantier durant un week-end et un jour férié", regrette la STIB.