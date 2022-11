Les passagers d'un train sont restés bloqués durant 3h en Flandre

Les quelque 200 voyageurs n'ont pas été évacués et ont donc dû attendre tout ce temps pour continuer leur voyage. En raison d'un problème technique, le train se trouvait sans alimentation, une locomotive auxiliaire a donc été envoyée sur le site pour remorquer le wagon. "Pour des raisons de sécurité, il a été décidé de laisser les passagers dans le train", a déclaré le porte-parole Bart Crols. "Nous avons distribué de l'eau et des gaufres." En raison de l'incident, l'une des deux voies entre Anvers et Sint-Niklaas a également été bloquée pendant trois heures, ce qui a entraîné de nombreux retards pour les autres trains puisque tout le trafic ferroviaire devait se faire sur une seule voie.