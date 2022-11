Le service des trains adapté le 18/12 en raison de travaux entre Bruxelles-Nord et Midi

Infrabel réalisera des travaux dans la zone de la jonction entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi durant la nuit du samedi 17 au dimanche 18 décembre, ont annoncé mardi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et la SNCB dans un communiqué conjoint. Le service de trains sera fortement perturbé.

Les travaux réalisés par Infrabel concerneront le déploiement, entre les gares de Schaerbeek et de Bruxelles-Midi, du système de signalisation européen ETCS (European Train Control System, des boîtiers situés dans les voies qui permettent l'échange d'informations avec les trains). L'objectif est ainsi de renforcer la sécurité sur cet axe emprunté quotidiennement par 1.200 trains de voyageurs, soit un tiers des trains circulant sur le réseau ferroviaire belge.

Pour permettre la pose des balises ETCS, aucune circulation ferroviaire ne sera possible pendant quelques heures. Les travaux débuteront après le passage des derniers trains (vers 01h40) et dureront jusqu'en début de matinée (vers 08h40). La gare de Bruxelles-Midi sera remise en service dès 06h40 mais ne sera accessible que du côté "sud" (Hal), précisent Infrabel et la SNCB.

Concrètement, pratiquement aucun train à destination ou en provenance de Bruxelles ne roulera jusqu'à 10h00. Des bus de remplacement seront mis à disposition le dimanche matin pour relier la capitale et les villes périphériques. Les rares trains qui circuleront n'iront pas au-delà de quelques grandes villes situées en périphérie bruxelloise ou seront déviés. Pour rejoindre l'aéroport de Zaventem avant 10h30, il est conseillé d'emprunter le réseau Stib, muni de son ticket SNCB.

À partir de 10h00 et jusqu'à la fin du service, le trafic ferroviaire dans et autour de Bruxelles sera modifié (y compris les liaisons avec l'aéroport de Bruxelles-National). Les trains ne circuleront en effet pas au-delà de quelques grandes villes situées dans sa périphérie ou seront, dans certains cas, déviés.

La Stib et De Lijn, les sociétés de transport en commun bruxelloise et flamande, proposeront également des alternatives sur présentation d'un titre de transport SNCB.

Infrabel et la SNCB invitent les usagers du réseau ferroviaire à consulter le planificateur de voyages avant de se rendre en gare. De plus amples détails sur l'impact de ces travaux sont disponibles sur le site de la SNCB.