Voici où ont été installés les Lidar, jusqu’au 1er décembre

Voici où ont été installés les six Lidar actifs en territoire régional bruxellois. Ils y resteront jusqu’à jeudi 1er décembre prochain. Vous en trouverez un sur la E19, dans le virage dit 'Drogenbos' en direction de Zaventem. Ici, la vitesse est limitée à 90 km/h. Un autre a été installé rue de Birmingham à Molenbeek-Saint-Jean, un 3e avec Emile Duray à Ixelles et un quatrième rue de la Clinique à Anderlecht. Ces trois Lidar se trouvent dans des zones 30 et flashent dans les deux sens de circulation.

Un cinquième Lidar a été déposé avenue de Tervuren à Woluwe-Saint-Pierre, dans son endroit désormais traditionnel : le virage dans la forêt de Soignes. La circulation y est limitée à 50 km/h. Enfin, un dernier engin a été installé à Woluwe-Saint-Lambert, avenue de Roodebeek, entre Diamant et l’entrée de l’autoroute vers Liège.