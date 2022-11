L’E40 en direction de Bruxelles fermée jusqu’à lundi matin

L’autoroute E40 en direction de Bruxelles sera fermée à hauteur de Erpe-Mere de vendredi soir à lundi matin en raison de la démolition d’un pont surplombant la voie ferrée, indique jeudi l’Agence flamande pour les routes et le trafic qui prévoit des embarras de circulation.

“À partir de vendredi soir 20h00, le nombre de voies sur l’E40 sera réduit progressivement jusqu’à une fermeture complète à partir de 22h00”, précise l’agence. “Ensuite, nous commencerons à préparer la démolition. Infrabel va d’abord mettre hors tension les câbles aériens de la ligne de chemin ferroviaire, puis les posera au sol. Concernant le pont, le revêtement de la route, les glissières de sécurité et les panneaux antibruit seront enlevés. La démolition proprement dite commencera dès samedi matin 10h00 et durera jusqu’à dimanche matin. Ensuite, nous entamerons l’évacuation des débris et le dégagement des voies. Pendant ce temps, un pont temporaire, que les automobilistes en direction de Gand pourront emprunter à partir du 28 novembre, sera érigé de l’autre côté de l’E40. ”

“La circulation de transit sur l’autoroute E40 en direction de Bruxelles se fera via la E17 en direction d’Anvers et via la N16 ou le R0 et l’A12/E19 vers Bruxelles à partir de la sortie Zwijnaarde”, ajoute l’Agence. “Les accès à l’E40 par Merelbeke, Wetteren et Erpe-Mere en direction de Bruxelles seront fermées et la circulation locale en direction de Bruxelles sera déviée via la N9 et la Siesegemlaan (R41) vers Alost”.