Les 16 chantiers qui impacteront vos trajets ces prochaines semaines

Les principaux chantiers sur les routes wallonnes ©IPM Graphics

Chantiers bientôt achevés

1. E429/A8 : réparations de béton à hauteur de Hellebecq en direction de Tournai

Le chantier sera achevé le 23 décembre, sous réserve des conditions météorologiques.

2. E42/A15 : réhabilitation du pont de l’échangeur de Houdeng-Goegnies

Depuis le 7 novembre, la circulation est interdite sur le pont de l’échangeur n°20 Houdeng-Goegnies. Seuls quelques jours de travail restent à exécuter. Ces opérations ne pourront être réalisées qu’au retour de conditions météorologiques adéquates. Ensuite, jusqu’au printemps, la circulation sur le pont sera régulée par des feux de signalisation.

3. N90 : aménagement du giratoire de l’Octroi de Bray

Le nouveau giratoire, situé à l’intersection formée par la N90/route de Mons et la N27/avenue Léopold III, est accessible. La vitesse maximale reste toutefois limitée localement sur la zone de chantier à 30 km/h dans l’attente de la pose de la dernière couche de revêtement. Cette pose devra être effectuée lors de conditions météorologiques adéquates. Des aménagements latéraux (trottoirs, pistes cyclables, quais des bus) doivent également encore être finalisés sans entrave à la circulation.

4. E420/A54 : réhabilitation de Gosselies à Petit-Roeulx en direction de Nivelles

Sur le dernier tronçon en cours de réhabilitation, de Thiméon à Luttre, seuls quelques jours de travail seront encore nécessaires (principalement pour effectuer sur certaines zones la pose de la couche de roulement), lorsque la météo le permettra. Les équipes espèrent libérer les voies avant la mi-janvier. Seul le pont du Conti restera en chantier jusqu’au printemps prochain. En direction de Bruxelles, deux voies seront maintenues mais déviées sur 300 mètres avec une vitesse maximale limitée à 70 km/h.

5. E42/A15 : réparation du viaduc de Viesville.

Des réparations sont en cours à la suite de dégradations occasionnées lors d’un. chantier voisin. Selon la Sofico, seule la pose de la couche d’étanchéité reste à effectuer. Ce qui ne devrait prendre que quelques jours de travail. “Ces opérations ne pourront être réalisées qu’au retour de conditions météorologiques adéquates (température suffisante du support et temps sec). Les équipes espèrent bénéficier au plus vite de ces conditions pour achever ce chantier.”

6. E42/A15 : réaménagement de l’échangeur n°3 “Bierset”

Depuis le 12 septembre, les automobilistes ne peuvent plus emprunter la bretelle d’accès n°3 “Bierset” pour gagner l’autoroute E42/A15 en direction de Liège. Elle sera à nouveau accessible à partir du 24 décembre.

Au total, 16 chantiers impacteront le trafic d'une manière plus ou moins importante sur les routes et autoroutes wallonnes. ©ÉdA

7. N4 – Mont-Saint-Guibert : élargissement et sécurisation des pistes cyclables sur la N4.

Les voies seront libérées dans les deux sens durant cet hiver. Cependant, à la suite d’un incident technique, une voie devra rester soustraite entre le giratoire N4-N233 et N4-rue Rodeuhaie pendant plusieurs semaines.

8. N25 – Mont-Saint-Guibert : aménagement d’un nouvel échangeur

Une dernière couche de revêtement reste à poser au niveau de la rue des Trois Burettes à hauteur du chantier. Ces opérations dépendent de conditions météorologiques favorables. La voirie sera libérée durant l’hiver mais avec une vitesse maximale potentiellement limitée à 50 km/h. “La possibilité de connecter la rue des Trois Burettes à la N25 n’a pas encore été définie.” Les dernières opérations du chantier se tiendront en janvier 2023 avec la pose des glissières de sécurité et la finalisation de la piste cyclable, etc.). Ces travaux se dérouleront majoritairement sans impact sur la circulation ou avec un impact de courte durée.

9. N30 – Baraque de Fraiture : réfection du pont surplombant l’E25/A26

La moitié du pont a pu être traitée entièrement. Les équipes ont libéré l’ouvrage en surface à la mi-septembre, avec une vitesse maximale localement réduite à 30 km/h pour des raisons de sécurité puisque, dans l’attente de la poursuite de la réhabilitation, un séparateur de trafic a dû être placé entre les deux voies de circulation. “Entamer les opérations suivantes, sur l’autre moitié du pont, à cette date, n’aurait pas permis de les achever avant l’arrivée de l’hiver, ce qui aurait généré une circulation alternée sur l’ouvrage pendant tout l’hiver. Pour éviter ce scénario, les voies ont été relâchées en septembre avec une vitesse limitée pour reprendre le travail au printemps prochain.”

Le chantier devrait être achevé en septembre 2023.

Certains chantiers évolueront la nuit pour minimiser l'impact sur la circulation automobile. ©JC Guillaume

Chantiers en cours

10. E42-E19/A7&E19/A7 : travaux de modernisation de l’éclairage et renouvellement des éléments de sécurité

Durant la première quinzaine de janvier 2023, un chantier de modernisation de l’éclairage débutera entre l’échangeur n°22 “Obourg” de l’E42-E19/A7 et l’échangeur de Familleureux de l’E19/A7, soit sur près de 11 km. Ces travaux seront situés en berme centrale. Ils consisteront à remplacer des poteaux ainsi que des câbles et nécessiteront de traiter la végétation sur la berme. Par ailleurs, dans une optique d’optimalisation des chantiers, les glissières de sécurité de la berme centrale seront renouvelées sur l’ensemble du tronçon dans les deux sens de circulation.

Pour limiter l’impact sur la circulation, ces opérations se dérouleront de nuit jusqu’en février. Pour les usagers en direction de Bruxelles, la circulation s’effectuera sur une seule voie. La connexion directe entre l’E42-E19/A7 et l’E19/A7 sera impossible. Budget : 2 millions € HTVA.

11. E19/A7 : réhabilitation du pont de l’échangeur de Familleureux

Le 8 août, le chantier concernant la réfection complète du pont de l’échangeur de Familleureux, supportant l’autoroute E19/A7 et surplombant l’A501, a démarré. Depuis cette date, deux bandes par sens sont maintenues sur l’autoroute avec une vitesse limitée. Les travaux se concentrent sur le pont supportant les voies vers Bruxelles. La pose de l’étanchéité et les dernières couches de revêtements seront réalisées dès que la météo le permettra. Dans la foulée, dans le courant du premier semestre 2023 et jusque fin novembre 2023, ce sera l’autre pont, supportant les voies vers Mons, qui fera l’objet d’une réfection identique.

Ce chantier permettra de réhabiliter complètement le pont jusqu’au tablier, en y effectuant les réparations nécessaires. L’ouvrage sera notamment doté d’une nouvelle étanchéité, de nouveau revêtements, équipements, … Coût du chantier : 2,9 millions € HTVA

12. N5 – Réhabilitation d’un pont à hauteur de Somzée.

Depuis l’automne 2021, des travaux de réhabilitation du pont supérieur à la N5 à hauteur de Somzée sont en cours. La face supérieure du pont a été réhabilitée permettant de circuler sur la voirie selon les conditions habituelles. Par contre, la réhabilitation de la face inférieure est en cours depuis la fin du mois de septembre. a fin du chantier est prévue pour le printemps 2023. Dont coût : 485.000 € HTVA.

13. E42/A15-Wanze : réhabilitation du viaduc de Huccorgne

Le chantier de réhabilitation du viaduc de Huccorgne supportant l’E42/A15 reprendra le 9 janvier 2023 par la réhabilitation du pont supportant les voies vers Namur, modifiant les conditions de circulation actuellement en vigueur sur l’autoroute. Pendant cette phase comme pendant toutes les autres, 2 voies resteront disponibles par sens, avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h jusqu’au 19 juillet 2023. En dessous de l’autoroute, les rues Robiewez et Famelette resteront fermées jusqu’au 2 août 2023. Budget : 23 millions € HTVA.

Le chantier de réhabilitation du viaduc de Huccorgne supportant l’E42/A15 reprendra le 9 janvier 2023 ©© Jacques Duchateau

14. N90 réaménagement du giratoire de la Charte des Libertés à Huy.

Depuis le 3 octobre, une phase préparatoire au chantier de réaménagement du giratoire dit “Charte des Libertés”, situé au carrefour formé par la N90, la N64, la N641 et la rue du Pont, est en cours. Ces travaux permettront de déplacer et renouveler les impétrants. La phase préparatoire devrait se terminer à la fin du second trimestre 2023, sous réserve des conditions météorologiques. Le chantier débutera dans la foulée et devrait s’achever fin de l’année 2023. Concrètement, ce chantier consistera à fluidifier le trafic au sein du giratoire. Coût du chantier : 1,39 million € HTVA financé.

15. E25/A25 : transformation de l’E25/A25 en boulevard urbain

Le 15 mars dernier, un chantier visant à aménager en boulevard urbain l’autoroute E25/A25 entre le pont-barrage de Monsin et le pont Atlas, créant également un accès à la zone multimodale de Bressoux, a débuté. “Sur la zone de chantier, la philosophie générale est de maintenir pendant les travaux 2 voies par sens avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h. L’accès au port de l’île Monsin n’est pas impacté pendant la durée des travaux.”

Depuis le 28 mars, et ce jusqu’à la mi-2023, les usagers en provenance des voiries perpendiculaires à l’avenue Georges Truffaut ne peuvent plus se diriger vers Liège via les tourne-à-gauche : Ils sont donc invités à emprunter l’avenue Georges Truffaut en direction de Visé afin de reprendre l’autoroute E25/A25 vers Liège. L’accès aux entreprises et aux habitations des riverains situées avenue Georges Truffaut continue à être assuré pendant le chantier. Un week-end de fermeture de la trémie Atlas sera nécessaire en fin de chantier pour réaliser la jonction entre les voiries. Ce chantier sera entièrement terminé pour l’été 2024. La configuration routière définitive sera pour sa part accessible dès la fin de l’année 2023. Coût total du chantier : 17 millions € HTVA.

16. N40/rue de Neufchâteau : chantier de réhabilitation et de sécurisation

Depuis septembre 2021, un chantier est en cours à Arlon, rue de Neufchâteau (N40). Depuis le 27 octobre dernier, les travaux portent sur le côté pair de la nationale depuis le rond-point Drayton jusqu’à la rue Scheuer. La fin du chantier est prévue dans le courant du printemps 2023. Budget : 1,2 million € HTVA.