Chaos sur les routes: la neige provoque embouteillages et accidents, les Liégeois invités à rester chez eux (PHOTOS)

La police liégeoise a même conseillé aux usagers de ne pas utiliser leur véhicule. "Dans l'attente du déneigement et de l'épandage des routes qui est en cours, il est déconseillé de prendre le volant. En raison des chutes de neige actuelles, les conditions de roulage sont extrêmement compliquées sur le territoire de la ville de Liège. Les voiries en pente sont très glissantes et certaines sont inaccessibles pour le moment," a expliqué la police de Liège dans un communiqué publié vendredi vers 18h25. Parmi les voies liégeoises touchées, une partie de la rue Saint-Gilles est fermée à la circulation à la suite d'un accident impliquant une voiture sur le toit. L'ensemble des rues en pentes sont touchées par les embarras de circulation. C'est également le cas dans les quartiers du Laveu, de Sainte-Walburge et du Thier à Liège, mais aussi l'avenue Péville à Grivegnée, la rue du Bois-de-Breux à Jupille, celle de Gaillarmont à Chênée. Certaines rues vont être fermées à la circulation, annonce la police de Liège à l'agence Belga. Sur l'autoroute E40, la situation est aussi difficile entre Liège et Bruxelles, indique la police fédérale. Vers 19h30 vendredi, la situation était toujours problématique sur l'ensemble de la Cité ardente. On annonce également des pannes de courant en région liégeoise.

Mais la neige ne perturbe pas seulement la circulation puisqu’elle est également à l’origine du report de certaines compétitions sportives.

C'est beau Liège sous la neige se soir mai tout les voitures sont bloquées car les routes sont glissantes il neige de puis se matin et après midi et les fonctionnaires qui déneige les routes se sont endormis cette après midi à Liège pic.twitter.com/dGpjf9q8MB — radiolibre1971 (@radiolibre1971) January 20, 2023

Une épandeuse a aussi percuté la glissière de sécurité sur l'autoroute E313 près de Ranst, en direction d'Anvers, et s'est renversée, indique le Centre flamand de la mobilité. Elle a perdu son chargement et son conducteur est entre la vie et la mort, a confirmé la police fédérale en fin d'après-midi. La gêne occasionnée était toujours considérable, avec trois bandes de circulation impraticables. La cause précise de l'incident doit encore être déterminée. Cependant, les routes sont annoncées glissantes dans les environs. Le chauffeur impliqué a probablement perdu le contrôle du véhicule sur la bande de droite, a heurté le rail de sécurité avant de basculer vers la berme centrale et de revenir sur la droite de l'autoroute. L'épandeuse a terminé sa course dans la glissière de sécurité.

La province de Luxembourg a également connu une journée chargée avec cinq accidents déplorés à cause des conditions climatiques.

C'est quand l'épandeuse se trouve coincée dans les embouteillages à cause du blocage des routes par les chutes de #neige qu'elle n'a pas su anticiper, qu'on comprend ce que signifie chaos.

Ceci est la descente de la route du Condroz, à #Liège, avec la circulation arrêtée. pic.twitter.com/gW2u45p3Lj — T Tchoufang J. - Nkwòn Ngwui Mvě (@jtchoufang) January 20, 2023

