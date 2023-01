Prudence ce week-end: risques de verglas sur une bonne partie des routes jusque dimanche soir, avertit l'IRM

Par ailleurs, la couche de neige encore importante par endroits (notamment en Ardenne et en Campine) peut toujours rendre la circulation problématique.

D'autre part, de nouvelles chutes de neige sont prévues cette nuit et durant la journée de dimanche; elles seront généralement de faible intensité et concerneront surtout l'est du pays. Sur les hauteurs de l'Ardenne, elles se produiront toutefois plus régulièrement et pourraient y conduire à des cumuls de l'ordre de 1 ou 2 cm en 6 heures, en particulier sur les Hautes- Fagnes.

Quelques faibles précipitations neigeuses seront également possibles dans le centre du pays, selon l'IRM.

Intempéries : Maintien de la vigilance renforcée sur les routes wallonnes