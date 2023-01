Stop ! Ces panneaux de signalisation mal placés et pas respectés

A ces croisements, un panneau B1 (triangle sur pointe: céder le passage) serait plus indiqué et donc plus respecté, selon l'organisation: "Chaque mois, nous recevons des plaintes via notre service information au sujet de l'incohérence de certains panneaux ou feux de signalisation. Plus de 50% de ces plaintes concernent des panneaux placés à des endroits qui, selon des membres locaux, n'ont rien à faire là ou, pire encore, créent la confusion entre les usagers de la route." Pour cette enquête, Touring a effectué des contrôles ponctuels à plusieurs endroits: "Nous pouvons facilement affirmer qu'en moyenne 30 à 40% des conducteurs de véhicules respectent le code de la route. Les autres ont simplement continué à rouler, prudemment ou non (...) De plus, il arrive qu'une piste cyclable soit franchie malgré le panneau stop, ce qui rend la manœuvre encore plus dangereuse".