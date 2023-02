Le vélo de plus en plus populaire pour se rendre au travail... mais un peu moins en Wallonie

C'est la plus forte augmentation parmi tous les transports et cela fait du vélo le deuxième moyen de déplacement le plus utilisé. Avec, néanmoins, une forte disparité entre les Régions : la Wallonie (2,4 %) compte ainsi proportionnellement dix fois moins de travailleurs "cyclistes" que la Flandre (20 %). Les Bruxellois sont eux 7,2 % à avoir adopté la bicyclette. Le boom y est particulièrement notable avec une augmentation de l'usage du deux roues de 65 % en quatre ans.

La Wallonie compte donc dix fois moins de travailleurs-cyclistes que la Flandre même si on note, comme partout ailleurs en Belgique, une hausse dans les zones densément peuplées comme les grandes villes. "Selon les employeurs, ces disparités peuvent s'expliquer en partie par la structure du paysage, plus plate au nord qu'au sud du pays, mais également par l'infrastructure cyclable, meilleure en Flandre et à Bruxelles", indique le rapport du SPF Mobilité.