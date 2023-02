Plus de 100.000 conducteurs en excès de vitesse à Bruxelles et Ixelles sur l'année 2022, "les résultats ne sont pas rassurants"

À lire aussi

"En 2022, la Direction Trafic de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a contrôlé la vitesse de presque 37 millions de conducteurs, par le biais de caméras automatiques, de lidars et de radars préventifs. Au total, 100.434 personnes ont été verbalisées pour excès de vitesse. Un triste record a été répertorié sur l'Allée Verte à Bruxelles, où une vitesse de 175 km/h a été enregistrée en zone 50 km/h, le 4 mai 2022", a expliqué la police.

Quant aux actions 'alcool et drogue au volant', elles ont légèrement été modifiées en 2022. "Le nombre d'heures de contrôle a diminué, mais les actions étaient plus ciblées, notamment les nuits de week-end. Les résultats n'ont pas été rassurants", a commenté la police. "Lors de ces actions, 629 tests d'alcoolémie ont donné le résultat 'alarme' et 868 étaient positifs. À titre de comparaison, en 2021, ces chiffres étaient respectivement de 508 et de 678, et avant la 'période Covid', en 2019, respectivement de 478 et de 728", a expliqué la zone de police locale. En conséquence, en 2022, celle-ci a retiré 164 permis de conduire.

Par contre, moins de conducteurs ont été verbalisés pour conduite sous l'influence de la drogue. L'an dernier, 98 conducteurs ont été verbalisés, contre 138 en 2021.