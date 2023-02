Pour le permis B, le prix de l'examen théorique passe de 15 à 16 euros alors que celui de l'épreuve pratique passe de 36 à 40 euros. Le test de perception des risques passe également de 15 à 16 euros. Au cabinet de la ministre de tutelle Valérie De Bue (MR), on précise que l'augmentation "répond à la demande du secteur pour pouvoir faire face aux nombreuses indexations des salaires et à l'augmentation des coûts énergétiques".

Ces prix n'avaient plus été indexés depuis 1998. Même si l'augmentation des prix des seuls examens théoriques et pratiques est moins élevée en Wallonie qu'à Bruxelles et en Flandre, le montant total à débourser pour décrocher son précieux sésame est toujours plus élevé en Wallonie que dans les autres Régions. Le coût total des examens pratiques et théoriques s'élève à 56 euros en Wallonie contre 60 à Bruxelles et 65 en Flandre.

Mais le candidat au permis de conduire dans le sud du pays devra aussi débourser 16 euros pour le test de perceptions des risques, lequel est gratuit ou inclus dans l'épreuve pratique ailleurs. Ce qui porte le total à 72 euros en Wallonie. Il existe aussi en Wallonie un test de capacité technique à la conduite permettant de se former seul à l'issue d'une formation de 20 heures en auto-école ou de trois mois en filière libre avec un guide. Ce dispositif n'existe pas ailleurs. Son prix grimpera, mercredi, de 60 à 67 euros.