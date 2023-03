"Une prouesse qui nous place dans le top européen": la moitié du réseau ferroviaire belge désormais équipé d’un contrôle de vitesse

C’est un train un peu spécial qui a quitté la gare de Liège Guillemins lundi matin. À son bord, aucun passager (si ce n’est quelques officiels et journalistes), mais une batterie de matériel informatique, capteurs et écrans en tout genre chargés d’examiner le réseau de cette portion de la dorsale wallonne. Il s’agit là de l’ultime étape d’un chantier entamé trois ans plus tôt.