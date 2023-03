Perturbations en vue sur le Ring de Bruxelles : le tunnel Léonard va faire l'objet de travaux dès avril, voici ce qui est prévu

Le tunnel Léonard passe sous le carrefour Léonard, à la jonction de l'E411 et du Ring de Bruxelles R0 à Tervuren. Le tunnel comporte quatre tubes : un pour chaque sens de circulation sur chaque autoroute. Depuis sa construction dans les années 1960 et 1970, le tunnel a beaucoup souffert : le béton a été affecté par les sels de déglaçage, les gaz d'échappement et les infiltrations d'eau souterraine. Aujourd'hui, c'est l'ensemble du tunnel Léonard qui doit faire l'objet d'une rénovation complète.

À lire aussi

Dans un premier temps, la rénovation consiste à réparer ou à remplacer les murs et les plafonds du tunnel. La plaque de couverture du tunnel du Ring de Bruxelles fera l'objet d'un traitement spécial au cours duquel l'acier d'armature dans le béton sera mis sous basse tension limitée, ce qui garantit électrochimiquement que l'acier ne rouillera pas davantage. L'entrepreneur améliore également la sécurité dans les tunnels et s'attaque à l'ingénierie : les tunnels seront dotés d'un nouvel éclairage, de caméras, de haut-parleurs et d'une nouvelle ventilation. Enfin, le revêtement de la route sera également revu.

Du 17 avril au printemps 2024, l'entrepreneur travaillera dans le tunnel du Ring de Bruxelles. Ensuite, ce sera au tour du tunnel de l'E411. Les travaux seront normalement terminés au début de l'année 2025.

Pendant les travaux, les puits du tunnel seront complètement fermés la nuit. La circulation devra suivre une déviation. Pendant la journée, les deux tunnels seront ouverts à la circulation. En semaine, au moins deux voies resteront toujours disponibles dans chaque direction sur la R0 et la E411 pendant la journée.

La rénovation du tunnel Leonard coûte 28 millions d'euros.