Le chantier du RER perturbera le trafic ferroviaire en Brabant wallon en avril : à quoi faut-il s'attendre ?

La réforme des rythmes scolaires entrée en vigueur à la rentrée 2022 a décalé les congés de printemps, côté francophone, du 1er au 12 mai. Or, comme l’explique le gestionnaire de l’infrastructure Infrabel, les travaux d’envergure, à l’instar de ceux du RER, sont programmés au minimum deux ans à l’avance. Au moment de bloquer l’agenda, les travaux tombaient pendant les vacances.

Deux raisons expliquent une telle anticipation. “Nous faisons appel à des sous-traitants pour une partie des opérations. Vu l’ampleur du chantier, nous devons nous organiser bien à l’avance et il est impossible de modifier en dernière minute. L’autre raison concerne les itinéraires bis que nous mettons en place. Lorsque l’on décide d’une portion en travaux, nous redirigeons les voyageurs vers un autre itinéraire. Il faut donc nous assurer que cet itinéraire n’est lui-même pas en travaux”, explique Frédéric Sacré, le porte-parole d’Infrabel. Des perturbations similaires devraient d’ailleurs encore survenir à la même période l’année prochaine.

Déplacer les rails et le ballast

Depuis la relance des chantiers du RER en 2018, les travaux avancent bien, fait-on valoir chez Infrabel. Plus question d’engranger des retards ou de mettre sur pause des chantiers du réseau RER. Suspendre totalement le trafic pendant un certain temps permet justement de mettre un gros coup dans l’avancée des infrastructures.

Le chantier du RER en Wallonie consiste, en très gros résumé, à faire passer les lignes 161 et 124 de deux à quatre voies afin que les voitures RER aient leur tracé propre et ne ralentissent pas le trafic des autres trains. Cela impose, outre la construction de nouvelles voies, de déplacer le tracé originel à certains endroits. La manœuvre implique de couper les rails, de déplacer le ballast (les pierres qui assurent la stabilité des voies) et de replacer le tout un peu plus loin, comme c’est le cas ici. “Nous travaillons chez Infrabel avec plusieurs types d’horaires. Nous essayons au maximum de placer les travaux durant les périodes plus creuses et d’éviter les coupures du trafic. Mais pour le chantier du RER, nous devons massifier les travaux et le type d’opérations que nous mènerons sur les portions concernées des deux lignes demande une fermeture du trafic”, explique encore le porte-parole, qui se dit désolé pour les dérangements provoqués.

Situation du RER ©IPM Graphics

Toujours pas de permis

L’année 2023 devrait voir la fin des travaux, sur la ligne 161, entre la gare d’Ottignies et la bifurcation vers Louvain-la-Neuve. En 2025, ce sera au tour de la partie entre Bakenbos (Hoeilaart) et Watermael de passer à quatre voies. En 2026, la portion entre Bakenbos et Ottignies passera aussi à quatre fois. La Ligne de RER 161 sera alors bel et bien terminée. Après des années d’agonie, on se montre confiant chez Infrabel. “On tient le calendrier”, assure Frédéric Sacré.

La situation est plus compliquée sur la ligne 124, qui relie Charleroi à Bruxelles. La portion entre Nivelles et Bruxelles devra aussi passer à quatre voies. L’échéancier actuel prévoit que la portion Uccle-Linkebeek soit mise en service en décembre 2024. Un an plus tard, ce sera au tour de la portion Waterloo-Braine l’Alleud. Il faudra attendre 2029 pour voir aboutir la portion Lillois-Nivelles.

Il reste cependant une inconnue de taille. Les travaux sur la portion entre De Hoek (Rhode Saint-Genèse) et Linkebeek n’a toujours pas obtenu de permis nécessaire. Sans ce dernier, impossible de terminer le chantier et donc d’avoir une ligne 124 complète. Officiellement, le calendrier prévoit une mise en service dans dix ans, en décembre 2033. Mais la date demeure très hypothétique, tant que la commune de Linkebeek, dont l’opposition au projet de RER est historique, ne marque pas son accord.