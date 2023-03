Aucun arrêt supprimé et 2.000 trains supplémentaires par semaine d'ici 2026: voici les détails du nouveau plan de transport de la SNCB

Près de 50 trains suburbains circuleront également plus tard les vendredis et samedis en soirée dont 30 trains jusqu'après 01h00 du matin au départ de Bruxelles et Anvers, selon le nouveau plan.

Par ailleurs, si le Conseil d'administration reconnait le besoin d'optimalisation du nombre de points d'arrêt, il a néanmoins décidé "de ne pas se prononcer à ce stade et de reporter toute décision en la matière à un plan de transport ultérieur". Ce qui signifie concrètement qu'aucune gare ne sera supprimée pour l'instant. Seuls 22 trains P très peu fréquentés ne circuleront plus, précise la société.

Le plan qui couvre la période 2023-2026 doit maintenant encore être approuvé par le Conseil des ministres.

Voici les grands points de l'accord, d'après un communiqué de la SNCB: