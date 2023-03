L’amélioration de la ponctualité au cœur du futur plan de transport de la SNCB

Le conseil d’administration de la SNCB se penche ce vendredi sur le plan de transport 2023-2026. Ce document définit l’évolution de l’offre de transport de l’entreprise ferroviaire durant les trois prochaines années. Le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Écolo) en avait déjà livré les premières lignes mardi devant la commission Intérieur. Le document prévoirait une augmentation de 2 000 trains par semaine. La SNCB entend renforcer son offre dans 175 gares du royaume et faire circuler des trains plus tôt et plus tard le vendredi et le samedi dans 119 gares.