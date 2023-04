À Bruxelles, le stationnement des trottinettes électriques sera bientôt mieux encadré

En Belgique, les trottinettes électriques en libre-service ne font pas l’unanimité. À Namur, Charleroi, Anvers ou Bruxelles, les piétons déplorent les trottinettes qui les frôlent à toute vitesse, les cyclistes et les automobilistes ne voient pas d’un bon œil les usagers qui parfois se soucient peu des règles élémentaires du Code de la route. D’autres encore s’interrogent sur le bilan environnemental de ces engins.

Uccle a renforcé les contrôles

En juillet 2022, la Belgique adoptait le premier cadre de réglementation : interdiction de circuler pour les moins de 16 ans, interdiction de rouler sur les trottoirs, vitesse limitée dans les zones piétonnières, etc. Mais le stationnement demeure dans le giron des communes. Chacune y va donc de son règlement. À Anvers, par exemple, les autorités ont opté pour l’interdiction dans certaines zones. La vitesse est également réduite dans des lieux à forte densité de public comme la Grand-Place ou le piétonnier. En Wallonie, Namur a récemment identifié une septantaine de zones de stationnement (les drop off zones).

Mais certains vont déjà plus loin. La commune d’Uccle a renforcé les contrôles sur les règles de stationnement sur les trottoirs. "Chaque semaine, les équipes embarquaient des trottinettes et les opérateurs devaient venir les rechercher", explique Boris Dilliès, le bourgmestre (MR). Les trottinettes en libre-service ont déserté le territoire.

Mieux encadrer le stationnement

En région bruxelloise, où circulent quelque 21 000 trottinettes, le Parlement régional a adopté une nouvelle ordonnance censée réguler le stationnement de ces engins. “Les arrêtés d’exécution ont été approuvés en première lecture, une seconde lecture est prévue ce mois-ci et les nouvelles réglementations devraient être d’application avant l’été”, précise le cabinet d’Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité. Parmi les nouvelles règles qui devraient y figurer, l’harmonisation des règles de stationnement et la généralisation des drop off zones obligatoires. Le stationnement serait rendu impossible en dehors de ces endroits clairement identifiés.

”C’est techniquement possible. Concrètement, l’utilisateur du véhicule mal stationné ne pourrait pas verrouiller le compteur. Ce dernier continuerait de tourner tant que la personne ne s’arrête pas dans une zone adéquate”, faisant ainsi grimper la facture, explique Romain Dekeyser, directeur régional chez Lime, l’un des opérateurs présents à Bruxelles. “Nous poussons pour cette solution depuis plusieurs années, qui est notre préférence, car elle permet d’avoir une meilleure expérience pour nos utilisateurs ainsi que pour tous les citoyens, indique-t-on chez Dott, autre opérateur. Ce type de parking est déjà implémenté dans d’autres villes de Belgique (Gand, Liège) et en Europe (Lyon, Londres…) et a déjà prouvé son efficacité, avec un taux de parking correct atteignant 97 % de la flotte”.