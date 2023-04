Trottinettes électriques: le MR demande un contrôle et des sanctions renforcés, allant jusqu'à l'exclusion

Lundi la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) avait affirmé qu'une interdiction des trottinettes électriques en libre service n'était pas à l'ordre du jour à Bruxelles où il importe, selon elle, de mesurer les effets des dispositions prises et encore à prendre. Toutefois, si d'ici un an, il n'y a pas d'amélioration, des mesures plus strictes seront envisagées", avait-elle ajouté.