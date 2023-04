10 km de bouchons sur le ring de Bruxelles suite à un accident

La police de la route du brabant signale ce jeudi matin qu’un accident cause de gros ralentissements sur le ring de Bruxelles, à hauteur de Diegem. Les bandes de gauche et du milieu sont obstruées lorsqu’on circule vers Waterloo. Conséquence : 10 km de bouchons entre Wemmel et Zaventem, soit une heure de trajet supplémentaire pour les automobilistes.