Plus aucun train ne circulait depuis 6h55 en raison d'un dégagement de fumée en gare de Bruxelles-Central. Les pompiers, arrivés sur place, devaient encore déterminer l'origine de ce "léger dégagement de fumée", a précisé Infrabel.

Tous les trains étaient en gare au moment où la fumée a été repérée, dans un des tunnels reliant les gares Central et Midi. Ils ont été évacués et plus aucun convoi ne pouvait entrer dans Bruxelles. Certains trains étaient même arrêtés avant la capitale (Braine-l'Alleud notamment).

L'incident entraîne de nombreux retards sur l'ensemble du réseau.