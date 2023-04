Distance de sécurité et comportement à adopter: l'AWSR rappelle les règles en vigueur pour dépasser un cycliste sur la voie publique

D'après le Code de la route, les conducteurs d'un véhicule motorisé doivent laisser une distance latérale d'au moins 1,5 mètre hors agglomération, et d'au moins 1 mètre en agglomération, entre leur véhicule et le cycliste pour pouvoir le dépasser. Si cette distance ne peut être respectée, il convient alors de freiner et d'attendre un moment plus opportun derrière le vélo.