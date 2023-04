La SNCB compte sur son offre urbaine pour atteindre ses objectifs

À lire aussi

Depuis 2018, l’offre S est dotée de sa propre identité : un logo S bleu dans un cercle jaune. La SNCB entendait, grâce à cela, renforcer la popularité d’une offre jugée mal connue des voyageurs urbains. L’entreprise publique compte pourtant sur son potentiel de croissance pour gonfler le nombre de ses clients. L’offre suburbaine séduit d’ailleurs plus de nouveaux voyageurs que les autres lignes (hausse de 16 % de voyageurs entre 2012 et 2019, contre 12 % pour les autres lignes).

Et la SNCB entend bien développer ce réseau en augmentant la fréquence des trains. Le prochain plan de transport entend faire circuler près de 50 trains plus tard les vendredis et samedi soir, dont certains jusqu’à une heure du matin. Ces trains desserviront la périphérie de Bruxelles (jusqu’à Nivelles, Ottignies, Louvain, Alors et Malines) et d’Anvers.