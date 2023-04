”Il pleut littéralement dans ma boîte aux lettres”, a déploré Anne dans les colonnes de Sudinfo. “Ce mercredi matin, j’en ai encore reçu… 20 ! “, déclarait-elle jeudi.

Les lettres ont commencé à arriver à partir de la fin du mois de mars, le nouveau radar étant actif depuis le 1er jour du mois. Avec quatre voitures dans la famille, ses membres avaient l’habitude de prendre les mêmes routes et c’est ainsi qu’ils ont réalisé “malheureusement un peu tard” la présence du nouveau radar tronçon à la frontière de Cras-Avernas à Hannut, où la vitesse est limitée à 70 km/h.

”Nous étions tous absents jusqu’au 4 mars et c’est précisément la date à laquelle nous avons été flashés pour la première fois, explique Anne. Puisqu’il y a toujours un délai de plusieurs semaines entre l’infraction commise et la réception du procès-verbal par courrier, nous avons dû attendre le 27 mars, soit 23 jours plus tard, avant de nous en rendre compte. C’est un petit tronçon, entouré de champs […] On passe par là plusieurs fois par jour et on n’a jamais mis personne en danger !”, explique Anne.

La famille est donc à présent à environ 70 procès-verbaux. Le montant de l’amende varie, allant de 67 jusqu’à 213 euros, pour un total de plus de 6000 euros.

Après concertation, la famille a réalisé ne pas être seule dans ce cas, plusieurs autres usagers de la route ayant eu la même mauvaise surprise. “Même le facteur s’en amuse : il a dû rajouter un bac de distribution… rien que pour les factures du village…”, ironise-t-elle.

À présent, les personnes concernées ont choisi de prendre un avocat ensemble pour essayer de rendre la note moins salée.