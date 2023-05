Les règles pour circuler en trottinette électrique restent trop peu connues, constate Vias

Au hit-parade des règles les moins connues, l’autorisation de franchir le feu rouge pour tourner à droite ou continuer tout droit, si un panneau routier l’autorise, occupe la première place. Plus de 7 usagers sur 10 ignorent cette possibilité, pourtant ancienne.

Dans le même ordre d’idées, les utilisateurs de trottinettes électriques ont le droit de circuler dans les sens uniques limités. Ce que ne savent pas 4 personnes sur 10.

Six usagers sur dix ignorent la vitesse autorisée

Sur la deuxième marche des règles méconnues se trouve la vitesse maximale autorisée. Cette règle-là non plus n’est pas nouvelle. Pourtant, près de 6 utilisateurs sur 10 ignorent que les engins ne peuvent pas dépasser 25 km/h. Cocasse : certains pensent que la limite est plus basse, sans doute influencés par le fait que les trottinettes partagées, elles, sont limitées à 20 km/h. Plus inquiétant : un usager sur quatre croit que la vitesse peut atteindre 30 km/h voire plus, ce qui pose évidemment d’importants problèmes de sécurité.

Quatre sur dix ne savent pas qu’il faut 16 ans

Les 3e, 4e et 5e places sont occupées par des règles plus récentes. La 3e plus méconnue est l’âge limite. Plus de 4 Belges sur 10 ignorent qu’il faut plus de 16 ans pour conduire une trottinette électrique sur la voie publique, exception faite de certaines zones comme le Ravel. En Wallonie et à Bruxelles, 1 usager sur 7 (14 %) pense que la limite a été fixée à 14 ans.

L’interdiction de circuler sur les trottoirs, imposée l’année passée, est quatrième. Trois usagers sur dix ne savent pas qu’ils doivent emprunter les pistes cyclables ou, à défaut, la chaussée.

Enfin 12 % des répondants ignorent encore qu’il est interdit de se tenir à deux sur un engin (à Bruxelles, on grimpe même jusqu’à 26 % d’ignorants).

En 2022, 1 700 utilisateurs accidentés

En 2022, au moins 1 700 utilisateurs de trottinette électrique ont été impliqués dans un accident, soit une hausse de 63 % par rapport à 2021 ! Il est donc logique que le législateur ait souhaité renforcer les mesures, estime Vias. Son enquête montre toutefois que ces règles, ainsi que les plus anciennes, ne sont pas encore connues de tout le monde. Si les mesures prises en juillet 2022 s’avèrent insuffisantes, il faudra aller plus loin et en prendre de nouvelles, conclut-il.