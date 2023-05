En effet, selon Peter Bruyninckx du Centre flamand du trafic qui s’est exprimé sur le plateau du journal Het Laatste Nieuws, ce mercredi sera déjà synonyme de bouchons. Il y a d’ores et déjà plus de 200 kilomètres d’embouteillages et, comme le dit l’expert, “A cette heure-ci, midi, nous avons déjà plus de trafic que d’habitude. Nous nous attendons à ce que ce soit assez difficile, par exemple vers la côte”. En effet, avec cette météo plus clémente, de nombreux Belges vont se rendre à la mer.

De plus, qui dit départ en vacances dit retour de vacances. Il faut donc s’attendre à des embouteillages conséquents dimanche. “Cela dépend de la météo. Quand il fait beau, les gens s’attardent un peu plus longtemps à la mer”, prévient Peter Bruyninckx.

Des travaux à craindre

D’après HLN, plusieurs grands chantiers en travaux risquent de faire obstacle à une route dégagée. Le tunnel Kennedy à Anvers sera notamment fermé vers les Pays-Bas, et ce du jeudi soir à 21 heures au dimanche matin à 8 heures. “Si vous venez de Gand par l’E17, vous ne pouvez pas entrer directement dans le tunnel Kennedy, mais vous devez suivre une déviation via la R2 dans le port d’Anvers. Là, vous arriverez au tunnel du Liefkenshoek, qui sera heureusement gratuit en direction des Pays-Bas”, conseille Peter Bruyninckx.

Ensuite, dans l’est du pays, un goulot d’étranglement sera à redouter sur a E313 à proximité de Wommelgem : la circulation y sera rétrécie à deux voies dès 20 heures ce mercredi jusqu’à 5 heures lundi matin.

Pour finir, il y aura également des travaux à hauteur de la jonction de Lummen qui seront à éviter du mercredi soir à partir de 23 heures jusqu’au lundi matin à 5 heures.