Malgré les contestations, le plan Good Move n’est pas mort : une nouvelle commune obtient un subside pour mettre en place un quartier apaisé

Elke Van den Brandt (Groen), ministre bruxelloise de la Mobilité, avait accepté de mettre de l’eau dans son vin en promettant en novembre des mailles (quartiers dits apaisés) plus étroites et une meilleure participation.

Le plan de mobilité Good Move est depuis clairement en suspens dans certaines communes bruxelloises.

Il poursuit toutefois son cours, bien que de manière moins massive et rapide. Le gouvernement bruxellois ainsi approuvé ce jeudi l’octroi d’une subvention de 130 000 euros à l’administration communale de Berchem-Sainte-Agathe. Ce subside doit servir à lancer la mise en place d’un quartier apaisé à Berchem-Ouest, au sein du quartier Berchem-Korenbeek. Ce montant va permettre l’engagement d’une personne à temps plein sur deux ans pour le suivi de la communication et de la participation entourant ce projet.

”Nous subissons le trafic de transit”

Le processus de mise en place de cette maille Good Move se veut plus flexible. La ligne directrice reste la même : empêcher le trafic de transit de s’écouler par les petites artères, forcer les automobilistes à emprunter les grands axes, et constituer des quartiers” apaisés”, favorables aux piétons, aux vélos et aux transports en commun. Le quartier Berchem-Ouest est en effet soumis à un trafic de transit important. “Berchem a trois sorties de ring sur son territoire et nous subissons le trafic de transit qui percole dans nos rues communales, lesquelles ne sont pas adaptées à un tel trafic, surtout aux heures de pointe”, souligne Thibault Wauthier (Écolo), échevin de la Mobilité à Berchem-Sainte-Agathe.

La commune l’assure : elle prendra bien soin de ne pas brusquer sa population.

Car concrètement, le projet ne sera pas concrétisé sur le terrain avant deux ans. “On entre dans la première phase, préparatoire. Durant deux ans, nous allons organiser la participation citoyenne et analyser les problèmes rencontrés dans le quartier, afin de nourrir les bureaux d’études qui travaillent sur le sujet, reprend Thibault Wauthier. Nous reviendrons dans un second temps vers la population pour choisir. On doit parvenir à diminuer le trafic de transit mais sans empêcher la circulation locale. La mise en place concrète du plan de circulation se fera sous la mandature suivante.”

Il est probable que plus aucune commune bruxelloise, en effet, ne se risque à implanter une nouvelle maille Good Move sans une concertation poussée avant les élections de 2024. Mais le processus lancé à Berchem montre que le processus, bien que fortement ralentit, n’est pas mort.

Selon son plan initial, la Région doit établir avec les communes 5 mailles par an, soit 50 mailles en 10 ans. Les cinq premières mailles qui devaient être lancées l’an dernier ont connu des fortunes diverses : Cureghem (Anderlecht), Flagey-Etangs (Ixelles), Dieleghem (Jette), Saint-Gilles et Collignon-Josaphat (Schaerbeek). Cinq autres doivent suivre en théorie même si certaines semblent, pour l’heure, au frigo : Léopold-Pannenhuis (Bruxelles et Jette), Bruxelles-Neerstalle, Molenbeek historique, Roodebeek (Woluwe-Saint-Lambert), Chant d’Oiseau (Woluwe-Saint-Pierre et Auderghem).

Outre Berchem, il n’y a pour l’instant pas encore d’autres communes candidates, mais deux nouveaux appels auront encore lieu en 2023.