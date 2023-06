Le gouvernement bruxellois opte pour le démantèlement du Palais du Midi

”Différentes alternatives ont été étudiées, et présentées par la STIB au gouvernement et à la Ville de Bruxelles pour permettre la reprise des travaux et assurer des fondations solides sous le Palais du Midi. La solution consistant à démanteler l’intérieur du Palais en préservant les façades pour pouvoir creuser le tunnel de l’intérieur s’avère être l’option la moins coûteuse, la plus rapide et la plus sûre techniquement. Passer par l’intérieur du bâtiment permettra de recourir à des techniques connues et maîtrisées, utilisées en d’autres endroits du chantier Toots Thielemans. Le scénario retenu présente donc la seule solution envisageable en termes techniques, financiers et de délais de chantier”, explique l’exécutif dans un communiqué.

Le démantèlement en tant que tel ne commencera pas avant janvier 2025. Les écoles et clubs de sport actifs dans le Palais seront relogés et les commerçants impactés recevront une indemnisation.

En outre, le gouvernement s’est accordé pour réduire le temps de la procédure de permis d’urbanisme via une ordonnance approuvée ce jeudi.